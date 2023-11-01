Андреа Пеламатти: гостеприимство и оптимизм — общие черты итальянцев и русских

Бывший защитник юношеских сборных Италии и России, воспитанник «Интера» Андреа Пеламатти ответил на вопрос, чем русские похожи на итальянцев и чем отличаются друг от друга.

«Гостеприимство и оптимизм — общие черты наших двух народов. И здесь, и там люди любят повеселиться и не унывают, как бы тяжело ни было. А главное отличие — русские более сдержанны в эмоциях, чем итальянцы», — заявил Пеламатти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Пеламатти перешел из «Интера» в «Торрес» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 19-летнего защитника в 100 тыс. евро. В нынешнем сезоне Пеламатти сыграл пять матчей, но результативными действиями не отметился. В октябре 2021 года защитник сыграл два матча за сборную России U18. До этого Пеламатти выступал за молодёжные сборные Италии.