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Экс-игрок юношеской сборной России Пеламатти объяснил, почему покинул «Интер»

Экс-игрок юношеской сборной России Пеламатти объяснил, почему покинул «Интер»
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Бывший защитник юношеских сборных Италии и России Андреа Пеламатти рассказал, почему после девяти лет в системе «Интера» перешёл в клуб Серии C «Торрес».

«Для молодых игроков очень важен опыт. Надо пробовать свои силы там, где у тебя больше возможностей для игры. Молодёжная команда — это только диплом об окончании школы. Дальше начинается взрослая жизнь. В Италии это нормально — перейти в третий дивизион, чтобы «набить костяшки» и узнать больше о себе, проверить, чего ты стоишь. У меня были другие варианты, но проект «Торреса» показался мне очень привлекательным. И я не ошибся», — заявил Пеламатти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Пеламатти перешел из «Интера» в «Торрес» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 19-летнего защитника в 100 тыс. евро. В нынешнем сезоне Пеламатти сыграл пять матчей, но результативными действиями не отметился. В октябре 2021 года защитник сыграл два матча за сборную России U18. До этого Пеламатти выступал за молодёжные сборные Италии.

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