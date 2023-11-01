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Пеламатти: в России тренировки направлены на физику, а в Италии носят игровой характер

Пеламатти: в России тренировки направлены на физику, а в Италии носят игровой характер
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Воспитанник системы миланского «Интера», бывший защитник юношеских сборных Италии и России Андреа Пеламатти вспомнил тренировки в школе липецкого «Металлурга».

«Я тренировался в «Металлурге» в одно или два лета, когда мы приезжали в Россию навестить родственников. В команде была очень хорошая атмосфера, и я наслаждался моментом. Ребята во всём мне помогали. Объясняли какие-то непонятные мне вещи. Мы быстро подружились. В России тренировки в большей степени направлены на физическую подготовку. Здесь, в Италии, они носят более игровой характер. Набор кондиций идёт в основном через матчи», — заявил Пеламатти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В нынешнем сезоне Пеламатти сыграл пять матчей за футбольный клуб «Торрес», но результативными действиями не отметился. В октябре 2021 года защитник сыграл два матча за сборную России U18. До этого Пеламатти выступал за молодёжные сборные Италии.

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