Коваленко прокомментировал эпизод с отменённым голом «Зенита» в ворота «Крыльев»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко прокомментировал эпизод с отменённым голом сине-бело-голубых в ворота «Крыльев Советов» в матче Фонбет Кубка России (Пути РПЛ). Напомним, в ходе голевой атаки Коваленко сыграл рукой, после чего Иван Сергеев забил мяч в ворота соперника. Гол был отменён после проверки VAR.

«Я знал, что гол отменят. И ребятам тоже сказал, что не надо сильно радоваться. Там очевидная игра рукой была», — сказал Александр Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, благодаря победе в матче с самарской командой, «Зенит» гарантировал себе первое место в таблице группы. «Крылья Советов» завершили групповой этап на последней строчке и выбыли из турнира.