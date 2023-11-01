Мор — об игре между «Зенитом» и «Крыльями»: много суеты и ненужных потерь

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор заявил, что ему не понравилось качество футбола в матче Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (1:0).

«Много суеты, много потерь ненужных. Одни мяч подбирают, потом тут же теряют. Игра качельная получилась. Когда играют футболисты, которые долго не выступали, бывают ситуации с потерей мячей. Когда футболисты не готовы, то количество брака зашкаливает», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Игра между «Зенитом» и «Крыльями Советов» прошла накануне, 31 октября. Сине-бело-голубые одержали победу с минимальным счётом благодаря голу нападающего Ивана Сергеева. По итогам шести проведённых встреч в Кубке России «Зенит» занял первую строчку в группе C, в то время как «Крылья», набрав три очка, расположились на последнем месте.