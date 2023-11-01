Игорь Корнеев назвал причины вылета «Крыльев Советов» из Кубка России

Бывший футболист и тренер сборной России Игорь Корнеев объяснил, почему «Крылья Советов» так неудачно выступили в текущем розыгрыше Фонбет Кубка России и покинули данный турнир.

«Посмотрите, сколько пропустили «Крылья» в Кубке. В чемпионате у них совсем другая статистика. Пожертвовали Кубком? Это называется ротация», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 31 октября, самарская команда в гостевом матче шестого тура Кубка России проиграла санкт-петербургскому «Зениту» со счётом 0:1. Таким образом, «Крылья Советов» расположились на последнем месте в группе C, набрав лишь 3 очка и пропустив 12 мячей в шести играх турнира. В Российской Премьер-Лиге самарская команда выступает успешнее, занимая третье место в турнирной таблице чемпионата. У «Крыльев» 22 очка и 18 пропущенных мячей в 13 играх.