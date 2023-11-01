Мак Аллистер — об игре на позиции опорника: это новая роль для меня, но мне нравится

Аргентинский хавбек «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер рассказал, что комфортно чувствует себя в роли опорного полузащитника.

«Я несколько раз менял позицию за последние несколько лет. Для футболиста важно понимать игру, и я стараюсь работать над этим. Если всё получится, ты сможешь играть и «шестёрку», и «восьмёрку», и «десятку». Опорник — новая роль для меня, но мне нравится. Чувствую, что я могу играть здесь и приносить пользу команде. Я мог бы легко сказать, что это не моя позиция, но нет. Юрген поставил меня в опорную зону, поддерживает меня. Я стараюсь делать всё, что в моих силах. Здесь приходится больше обороняться, но это не проблема, потому что я командный игрок», — приводит слова Мак Аллистера издание Liverpool Echo.

Алексис Мак Аллистер присоединился к «Ливерпулю» в летнее трансферное окно из «Брайтона». В 10 матчах Премьер-лиги сезона-2023/2024 аргентинец сделал одну результативную передачу.