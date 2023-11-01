«Амкар» сообщил, что попавший в ДТП футболист умер в больнице

Сегодня, 1 ноября 2023 года, ушёл из жизни пострадавший в ДТП игрок нижнетагильской команды «Уралец-ТС» Кирилл Кочетов. Травмы, полученные в автокатастрофе, оказались несовместимы с жизнью. Спортсмен скончался в больнице.

«Сегодня утром, не приходя в сознание, ушёл из жизни Кирилл Кочетов. Кирилл боролся, но, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью. ФК «Амкар Пермь» и ФК «Уралец ТС» совместно окажут всю необходимую помощь семье Кочетовых.

Мы скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким Кирилла", — написала пресс-служба «Амкара» в клубных соцсетях.

Напомним, в ночь на 12 октября на трассе Пермь — Екатеринбург разбилась машина с четырьмя футболистами команды «Уралец-ТС», выступающей во Второй лиге. Клубная пресс-служба сообщила, что защитник команды Евгений Ситников погиб на месте от полученных травм. Кирилл Мыльников и Денис Федорочев избежали серьёзных повреждений в автокатастрофе.