Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Удинезе — Кальяри. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Талалаев — о матче с «Динамо» Владивосток: для них игра с нами будет самой главной в жизни

Талалаев — о матче с «Динамо» Владивосток: для них игра с нами будет самой главной в жизни
Комментарии

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев рассказал, как подмосковная команда готовится к матчу Фонбет Кубка России с владивостокским «Динамо».

«Огромное уважения ребятам, которые тренируются, но у которых меньше игровой практики. Они сидят, кипят, доказывают на тренировках свою необходимость. Кубковые поединки — это те матчи, где они должны выходить и доказывать свою конкурентоспособность. Чтобы потом приходить и со спокойно душой говорить тренеру: «Теперь я хочу играть в основном составе. «Динамо» — очень хорошая команда. Мы понимаем, что для них это будет самая главная игра в жизни», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Матч между «Химками» и «Динамо» Владивосток состоится сегодня, 1 ноября. Игру примет «Арена Химки», начало встречи — в 16:00 мск.

Материалы по теме
Нетфуллин заявил, что «Химки» настроены на выход в весеннюю стадию Кубка России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android