Драматичная развязка — в видеообзоре 1/16 финала Кубка Италии «Кремонезе» — «Читтаделла»

Накануне состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретились «Кремонезе» и «Читтаделла». Игра завершилась победой «Кремонезе» со счётом 2:1.

«Кремонезе» на 121-й минуте вырвал победу у «Читтаделлы» в Кубке. Видео:

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В основное время матча команды выявить сильнейшего не смогли. За «Кремонезе» забил Андреа Бертолаччи, а в составе «Читтаделлы» отличился Алессио Вита. По итогам 90 минут была зафиксирована ничья — 1:1. Игра перешла в дополнительное время. Судьба матча была решена на последних секундах второго экстра-тайма. Игрок «Кремонезе» Массимо Кода забил победный гол на 120+1-й минуте.

В 1/8 финала турнира «Кремонезе» встретится с «Ромой». Игра пройдёт в Риме 6 декабря. Оставшиеся матчи 1/16 финала Кубка Италии сезона-2023/2024 пройдут сегодня и завтра — 1 и 2 ноября.