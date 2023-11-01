Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Удинезе — Кальяри. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Драматичная развязка — в видеообзоре 1/16 финала Кубка Италии «Кремонезе» — «Читтаделла»

Драматичная развязка — в видеообзоре 1/16 финала Кубка Италии «Кремонезе» — «Читтаделла»
Комментарии

Накануне состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии по футболу, в котором встретились «Кремонезе» и «Читтаделла». Игра завершилась победой «Кремонезе» со счётом 2:1.

«Кремонезе» на 121-й минуте вырвал победу у «Читтаделлы» в Кубке. Видео:

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

В основное время матча команды выявить сильнейшего не смогли. За «Кремонезе» забил Андреа Бертолаччи, а в составе «Читтаделлы» отличился Алессио Вита. По итогам 90 минут была зафиксирована ничья — 1:1. Игра перешла в дополнительное время. Судьба матча была решена на последних секундах второго экстра-тайма. Игрок «Кремонезе» Массимо Кода забил победный гол на 120+1-й минуте.

В 1/8 финала турнира «Кремонезе» встретится с «Ромой». Игра пройдёт в Риме 6 декабря. Оставшиеся матчи 1/16 финала Кубка Италии сезона-2023/2024 пройдут сегодня и завтра — 1 и 2 ноября.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android