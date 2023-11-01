Защитник «Крыльев Советов» Костанца: Осинькин — тренер с большим потенциалом

Футболист «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался о главном тренере команды Игоре Осинькине и ответил на вопрос, смог бы российский специалист привести «Спартак» к чемпионству.

«Тренер тщательно анализирует матчи соперников, готовит нас к этим встречам. Отлично работает с молодежью — а у нас одна из самых юных команд чемпионата, если не ошибаюсь. Тренер помогает всем развиваться. В чём я прибавил у Осинькина? В универсальности. Стал лучше читать игру. В «Ботафого» и «Шерифе» я играл справа в защите. А в «Крыльях» чаще действую в центре поля, опорным полузащитником. Осинькин показывает мне видеоподборки, как правильно располагаться в разных ситуациях. Сделал бы Осинькин «Спартак» чемпионом? Без сомнения! Отличный тренер с большим потенциалом», — приводит слова Костанцы Sport24.

К «Крыльям Советов» Костанца присоединился зимой 2022 года из «Шерифа». В нынешнем сезоне 24-летний защитник провёл 10 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил два гола и сделал одну результативную передачу.