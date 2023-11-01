«Это 100% рука. 100%!» Корнеев недоволен решением не назначить пенальти в ворота «Зенита»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев остался недоволен решением главного арбитра вчерашнего матча Фонбет Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов» Павла Кукуяна не назначить пенальти в ворота сине-бело-голубых за игру рукой в эпизоде в начале второго тайма встречи, в котором после удара из пределов штрафной мяч, вероятно, попал в руку одному из игроков команды из Санкт‑Петербурга.

«Это 100% рука. 100%! Я не знаю, как этот момент проглотили. Я не знаю, как такой момент проглотило 22 человека. Вы что, издеваетесь? Конечно, рука была. Причем настолько железобетонная, что пенальти чистейший», — приводит слова Корнеева «Матч ТВ».

Напомним, вчера, 31 октября, прошёл матч 6-го тура Пути РПЛ Кубка России, где встречались «Зенит» и «Крылья Советов». Команда из Санкт-Петербурга победила со счётом 1:0.