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Андрей Аршавин: по-спортивному мне не интересно смотреть матчи сборной России

Андрей Аршавин: по-спортивному мне не интересно смотреть матчи сборной России
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Бывший полузащитник «Арсенала», а ныне заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин признался, что ему не интересно следить за матчами сборной России.

«Мне по-спортивному не интересно смотреть матчи — и не важно, с кем мы играем. Футболистам не интересно играть? Это вы спросите у них. У меня со спортивной точки зрения интереса нет. Хотя для простого болельщика, может, это и нужно — видеть игроков сборной в международных матчах. Не надо на меня ориентироваться. Меня спрашивают, и в данном случае я высказываю личное мнение», — приводит слова Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, зимой 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборные России и все российские команды от участия в международных соревнованиях.

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