ПФК ЦСКА поздравил Милоша Красича с днём рождения

Московский ЦСКА поздравил с днём рождения Милоша Красича. Сегодня, 1 ноября 2023 года, бывшему футболисту армейской команды исполняется 39 лет.

«Поздравляем с днём рождения Милоша Красича! Легендарному сербскому полузащитнику и обладателю 11 трофеев в составе ПФК ЦСКА сегодня исполняется 39 лет», — написала пресс-служба армейцев в клубном телеграм-канале.

Напомним, Милош Красич выступал за ЦСКА с июля 2004 года по август 2010 года. Всего за армейскую команду он провёл 229 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 34 результативные передачи. Из московского клуба Красич перебрался в «Ювентус». Также он выступал за «Войводину», «Фенербахче», «Бастию» и «Лехию Гданьск». Пиковая трансферная стоимость Милоша, по сведениям Transfermarkt, составляла € 20 млн.