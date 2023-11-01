Григорян: «Спартак» навяжет яростную борьбу в матче с «Краснодаром» даже третьим составом

Российский тренер Александр Григорян поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура пути РПЛ Фонбет Кубка России, где в рамках группы D «Спартак» сыграет с «Краснодаром». Напомним, встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало игры — в 20:45 по московскому времени.

«Думаю, даже если «Спартак» выйдет на этот матч, условно, третьим составом, просто яростную борьбу навяжет. Причина этому — тот же самый менталитет, дух клуба. Который переселяется в игроков из поколения в поколения. То есть «Спартак» будет максимально агрессивен», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Напомним, «Спартак» занимает первое место в группе D. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 12 очков в пяти играх турнира. «Краснодар» же располагается на третьей строчке, у «быков» восемь очков за аналогичное число игр.

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