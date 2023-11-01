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Александр Коваленко: «Крылья Советов» шикарно играют. Просто где-то не фартит

Александр Коваленко: «Крылья Советов» шикарно играют. Просто где-то не фартит
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Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко оценил игру своей бывшей команды — «Крыльев Советов». Напомним, в своём последнем матче «Зенит» обыграл именно «Крылья Советов». Игра Пути РПЛ Фонбет Кубка России завершилась победой команды из Санкт-Петербурга со счётом 1:0. Благодаря этой победе «Зенит» гарантировал себе первое место в таблице группы, а «Крылья Советов» завершили групповой этап на последней строчке и выбыли из турнира.

«Спад у «Крыльев»? Не знаю, может, уже близится отпуск, поэтому ребята на чемоданах где-то сидят (смеётся). Может, период такой. Они очень здорово начали сезон. Может, это что-то внутреннее. Они вообще шикарно играют. Наверное, просто где-то не фартит. Проклятье за крупную победу над «Спартаком»? Нет, не думаю», – сказал Коваленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

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