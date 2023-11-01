Пеламатти: стереотипы о России и медведях есть у взрослых. Молодые думают о другом

Бывший защитник юношеских сборных Италии и России, воспитанник «Интера» Андреа Пеламатти предположил, насколько сильны в Италии стереотипы о России, связанные с водкой, медведями.

«Думаю, да, они ещё сильны, но скорее среди взрослых. Молодые думают о другом: спорт, учёба, девушки. Думаю, так во всех странах», — сказал Пеламатти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Пеламатти перешёл из «Интера» в «Торрес» в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает 19-летнего защитника в € 100 тысяч. В нынешнем сезоне Пеламатти сыграл пять матчей, но результативными действиями не отметился. В октябре 2021 года защитник провёл два матча за сборную России U18. До этого Пеламатти выступал за молодёжные сборные Италии.