Экс-тренер Бугаева: в «Краснодар» Алексей приехал проблемным, были трудности с алкоголем

Нурбий Хакунов, первый тренер Алексея Бугаева, прокомментировал информацию о том, что экс-футболист «Торпедо», «Локомотива», «Краснодара» был задержан в Краснодаре по подозрению в сбыте наркотиков.

«Слышал, что Алексея задержали с наркотиками. Как до этого могло дойти? Ни для кого не секрет, что у него были проблемы с алкоголем. Боролись как могли, но не удалось. В «Краснодар» он приехал уже очень проблемным и почти не играл. Мне жалко, ведь он мог бы играть в сборной, а пошёл по такому плохому пути. Это точно. Данные у него были очень хорошие, в борьбе «один-в-один» был очень силён», — сказал Хакунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее сегодня появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 грамм мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.