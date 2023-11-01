В ЦСКА рассказали о ситуации с полем на стадионе «Факела»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о ситуации с полем на стадионе «Факела» перед предстоящей очной игрой команд в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Безусловно, мы следим за ситуацией с оценкой комиссией качества газона в Воронеже. В первую очередь, поле беспокоит из‑за потенциальной угрозы здоровью футболистов. Хотя, конечно, влияние на качество футбола также очевидно. Ситуация для нас, по сути, отзеркаливает события 2‑месячной давности: тогда мы провели матч на неподготовленном газоне стадиона «Фишт», после чего комиссия постановила, что пока поле не выздоровеет, матчи на нем проводиться не будут. Сейчас же нам игра только предстоит, и мы предполагаем, что в РПЛ будут руководствоваться той же логикой, которой коллеги следовали и в прошлый раз», — приводит слова Брейдо «Матч ТВ».

Напомним, «Факел» должен принять ЦСКА в матче 15‑го тура МИР РПЛ 11 ноября. В субботу воронежцы на своем поле обыграли «Спартак» в матче 13‑го тура со счетом 2:0. После игры футболисты и тренер «красно‑белых» раскритиковали качество поля на стадионе в Воронеже. Ранее появилась информация, что 1 ноября в Воронеж поедет комиссия для проверки состояния газона.