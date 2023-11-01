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«Сочи» — «Факел»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск

«Сочи» — «Факел»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск
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Сегодня, 1 ноября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Сочи» и «Факел». Игра группы A пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Ассистенты судьи — Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A
01 ноября 2023, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Факел
Воронеж
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Сочи» набрал пять очков и располагается на последнем месте группы A. «Факел» после аналогичного количества игр набрал шесть очков и занимает третье место в таблице.

Ранее, в июле, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Сочи» обыграл «Факел» со счётом 3:1.

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