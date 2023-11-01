«Локомотив» — «Рубин»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 1 ноября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Локомотив» и «Рубин». Игра группы B пройдёт на «РЖД Арене» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Вера Опейкина. Ассистенты судьи — Денис Березнов, Екатерина Курочкина; резервный судья – Михаил Черемных. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» набрал 10 очков и располагается на первом месте группы B. «Факел» после аналогичного количества игр набрал четыре очка и занимает четвёртое место в таблице.
Ранее, в августе, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Локомотив» обыграл «Рубин» со счётом 1:0.
- 1 ноября 2023
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