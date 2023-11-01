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«Спартак» — «Краснодар»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45 мск

«Спартак» — «Краснодар»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 20:45 мск
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Сегодня, 1 ноября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Спартак» и «Краснодар». Игра группы D пройдёт на «Открытие Банк Арене» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Ассистенты судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Николай Волошин. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа D
01 ноября 2023, среда. 20:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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П1
X
П2

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Спартак» набрал 12 очков и располагается на первом месте группы D. «Краснодар» после аналогичного количества игр набрал восемь очков и занимает третье место в таблице.

Ранее, в июле, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Спартак» обыграл «Краснодар» со счётом 2:1.

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