Агент Дркушича: если будет предложение в январе, обсудим это с «Сочи»

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, рассказал, какова вероятность ухода его клиента из клуба в предстоящее зимнее трансферное окно.

«Сейчас не самый подходящий момент для разговоров о трансфере. «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице, футболистам нужно концентрироваться на достижении результата и набирать очки. Конечно, если у Вани появится какой-то вариант, мы обсудим возможный трансфер с клубом, но сейчас такого вопроса не стоит. Ваня — человек, который не уходит в трудную минуту, оставляя команду в сложном положении. Он не думает сейчас о трансфере. В любом случае решение в январе будет принимать «Сочи», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дркушич провёл 10 матчей в составе «Сочи», в которых отличился одним забитым мячом.