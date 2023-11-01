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Агент Дркушича: если будет предложение в январе, обсудим это с «Сочи»

Агент Дркушича: если будет предложение в январе, обсудим это с «Сочи»
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Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Сочи» Ваньи Дркушича, рассказал, какова вероятность ухода его клиента из клуба в предстоящее зимнее трансферное окно.

«Сейчас не самый подходящий момент для разговоров о трансфере. «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице, футболистам нужно концентрироваться на достижении результата и набирать очки. Конечно, если у Вани появится какой-то вариант, мы обсудим возможный трансфер с клубом, но сейчас такого вопроса не стоит. Ваня — человек, который не уходит в трудную минуту, оставляя команду в сложном положении. Он не думает сейчас о трансфере. В любом случае решение в январе будет принимать «Сочи», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дркушич провёл 10 матчей в составе «Сочи», в которых отличился одним забитым мячом.

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