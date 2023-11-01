Форвард «Зенита» Сергеев: тяжело радоваться голу, когда есть ВАР

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев рассказал, как относится к ситуациям, когда арбитры, отвечающие за ВАР, отменяют голы. Напомним, на 60-й минуте матча Фонбет Кубка России (Пути РПЛ) с «Крыльями Советов» (1:0), Сергеев забил гол, который впоследствии был отменён из-за игры рукой партнёра по команде. Однако Иван забил свой мяч на 87-й минуте, который принёс победу сине-бело-голубым во встрече.

«Обидно, когда голы отменяет ВАР, как было в матче с «Крыльями»? Конечно, обидно. Хочется, чтобы засчитывали, но, если честно, там была рука у нашего игрока, и судья прав. Хорошо, что забили потом еще один. В какой момент узнали, что партнёр сыграл рукой? Когда судья показал, что гол не засчитан. Получается, нельзя теперь сразу радоваться забитому голу? Конечно, с ВАРом тяжело радоваться, потому что всегда могут что-нибудь найти, как было сегодня. Но, раз это часть футбола, значит, с этим надо смириться.

В чем сложность игры против «Крыльев»? Хорошая команда, молодая. Там перспективные ребята, из года в год вырастают, «выстреливают», их забирают в большие клубы. Но «Крылья» сохраняют свой уровень, дают шанс новым игрокам. Это заслуга тренерского штаба. Они будут играть в свою игру все время, независимо от того, кто соперник. «Зенит», «Крылья», «Краснодар» неслучайно лидируют в чемпионате, опережая все московские клубы?

Еще много туров до конца чемпионата. Так что посмотрим, чем все закончится», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».