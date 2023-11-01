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Андрей Аршавин: такие, как Кержаков и Аршавин, рождаются нечасто

Андрей Аршавин: такие, как Кержаков и Аршавин, рождаются нечасто
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Экс-полузащитник сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о новом поколении футболистов в академии санкт-петербургского клуба. По его словам, игроки уровня Аршавина или Александр Кердакова в России рождаются нечасто.

«Почему у „Зенита“ пока не получается полу­чить таких игроков, какими были Аршавин, Кержаков? Такие, как Кержаков и Аршавин, рождаются нечасто, как бы мы ни работали в академ­ии.

Сейчас подходят иг­роки 2004-2005 год­ов рождения. У нас талантл­ивые команды, есть сильные игроки, котор­ые способны принести пользу «Зениту», — приводит слова Андрея Аршавина «РБ Спорт».

Напомним, «Зенит» становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в пяти последних сезонах подряд.

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