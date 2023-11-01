Андрей Аршавин: такие, как Кержаков и Аршавин, рождаются нечасто
Экс-полузащитник сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о новом поколении футболистов в академии санкт-петербургского клуба. По его словам, игроки уровня Аршавина или Александр Кердакова в России рождаются нечасто.
«Почему у „Зенита“ пока не получается получить таких игроков, какими были Аршавин, Кержаков? Такие, как Кержаков и Аршавин, рождаются нечасто, как бы мы ни работали в академии.
Сейчас подходят игроки 2004-2005 годов рождения. У нас талантливые команды, есть сильные игроки, которые способны принести пользу «Зениту», — приводит слова Андрея Аршавина «РБ Спорт».
Напомним, «Зенит» становился чемпионом Российской Премьер-Лиги в пяти последних сезонах подряд.
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