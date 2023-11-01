Сергеев — о голе «Крыльям Советов: я не беспощадный, просто на поле друзей нет

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев, оформивший победный гол в матче Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (1:0), признался, что никогда не будет праздновать голы в ворота своей бывшей команды.

«Почему я так беспощаден к бывшей команде? А почему беспощаден? Это футбол, я игрок «Зенита», и что мне не забивать, что ли, в матче с «Крыльями»? Как говорится, на поле друзей нет. За его пределами у меня всегда будут тёплые, близкие отношения с игроками, тренерами этой команды. Я провёл в «Крыльях» хорошее время. Но сегодня нам надо было выигрывать. Во втором тайме «Зениту» удалось усилить игру? Да и в первом тайме играли хорошо, и во втором. Самое главное, что забили, потому что надо было победить и занять первое место, чтобы получить преимущество при жеребьёвке», — приводит слова Сергеева «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Крыльями Советов» прошёл накануне, 31 октября. Победу со счётом 1:0 одержали сине-бело-голубые.