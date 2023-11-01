Разгром со счётом 5:1 — в видеообзоре матча Кубка Нидерландов «Херенвен» — «ВВВ-Венло»

31 октября в матче 1-го раунда Кубка Нидерландов по футболу встретились «Херенвен» и «ВВВ-Венло». Команды показали результативную игру — встреча завершилась разгромной победой «Херенвена» со счётом 5:1.

«Херенвен» разгромил «ВВВ-Венло» в Кубке, забив 5 мячей. Видеообзор игры:

Полная трансляция матча Кубка Нидерландов и хайлайты доступны в Okko.

Стоит отметить, что в составе хозяев хет-триком отметился Пелле ван Амерсфоорт (21-я, 40-я и 44-я минуты). Ещё по одному голу забили Даниэль Карлсбакк и Эспен ван Ие. Финальный свисток арбитра зафиксировал крупную победу «Херенвена».

Оставшиеся матчи 1-го раунда Кубка Нидерландов по футболу пройдут сегодня и завтра, 1 и 2 ноября. Часть матчей состоялась вчера, 31 октября.