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Вратарь «Зенита» Кержаков: Сергеев — наш череповецкий Холанд!

Вратарь «Зенита» Кержаков: Сергеев — наш череповецкий Холанд!
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков назвал нападающего сине‑бело‑голубых Ивана Сергеева «череповецким Холандом».

«Рад победе над «Крыльями» (1:0) в Кубке, но из ворот казалось, что это не лучший наш матч с точки зрения качества игры. Как оценю гол Сергеева? Ваня — наш череповецкий Холанд!» — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

28-летний Сергеев выступает за «Зенит» с 2022 года. К сине-бело-голубым российский нападающий присоединился из самарских «Крыльев Советов». Вместе с «Зенитом» Иван дважды побеждал в чемпионате России и два раза выигрывал Суперкубок страны. В нынешнем сезоне нападающий провёл 11 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.

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