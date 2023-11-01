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Юрист рассказал, какое наказание грозит задержанному Бугаеву

Юрист рассказал, какое наказание грозит задержанному Бугаеву
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Юрист Андрей Князев прокомментировал информацию о том, что экс-футболист «Торпедо», «Локомотива», «Краснодара» Алексей Бугаев был задержан в Краснодаре по подозрению в сбыте наркотиков.

«Случай Алексея Бугаева — скорее всего, статья 228: сбыт в особо крупном размере. Предполагаемый срок — от 10 до 15 лет, в каких-то невероятных случаях — до 20. Может быть, он для себя полкилограмма нёс, но по судебной практике можно сказать, что для своего употребления пять-десять граммов. 500 хватит наркоману на несколько лет жизни.

УДО возможно только после отбытия 3/4 срока. И обязательно строгий режим — условного срока в таких случаях практически не бывает. К сожалению, судьба человека предрешена. Чистосердечное признание повлияет. Возможно, учтут, что он совершил это впервые или его былые заслуги, но всё равно законодатель относится к этому очень серьёзно. Стоит сказать, что за убийство грозит от 6 до 15 лет. То есть за убийство можно получить шесть лет тюрьмы, а за наркотики — нельзя», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионатом» Александром Ершовым.

Напомним, ранее сегодня, 1 ноября, появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 грамм мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере.

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