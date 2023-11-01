Эммерсон: «Уралу» нужно побеждать «Ростов» в Кубке России. Для нас этот матч решающий

Защитник «Урала» Эммерсон высказался о предстоящем матче Фонбет Кубка России с «Ростовом». Игра заключительного тура группового этапа Пути РПЛ пройдёт завтра, 2 ноября, в Ростове-на-Дону. Эммерсон подчеркнул, что матч с ростовчанами станет для «Урала» решающим. Футболист считает, что екатеринбуржцы смогут заработать в нём три очка.

«Нужно ехать и побеждать «Ростов» в Кубке. У нас просто нет других вариантов. Нам необходимо это для того, чтобы выйти из группы. Нас ждёт очень тяжёлая игра. Этот матч станет решающим в группе Кубка России. Думаю, что у нас получится добыть в Ростове три очка», — сказал Эммерсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, матч «Ростов» — «Урал» начнётся в 20:45 по московскому времени.