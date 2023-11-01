Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Удинезе — Кальяри. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«СКА-Хабаровск» обыграл «Форте» и вышел в 1/4 финала Пути регионов Кубка России

«СКА-Хабаровск» обыграл «Форте» и вышел в 1/4 финала Пути регионов Кубка России
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, состоялся матч 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретились «Форте» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Форте Арена» в Таганроге и завершилась победой команды из Хабаровска со счётом 2:0.

Первый гол в составе гостей забил Дмитрий Стародуб, второй — Саид Алиев. Таким образом, «СКА-Хабаровск» вышел в четвертьфинал Пути регионов.

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
01 ноября 2023, среда. 14:00 МСК
Форте
Таганрог
Окончен
0 : 2
СКА-Хабаровск
Хабаровск
0:1 Стародуб – 7'     0:2 Алиев – 90'    
Удаления: нет / Бавин – 90+4'

Напомним, в финале минувшего розыгрыша Кубка России встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. На 32-й минуте встречи нападающий красно-синих Фёдор Чалов открыл счёт в игре, забив гол с пенальти. На 50-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.

Материалы по теме
Суперматч в Кубке России! «Спартак» не пустит «Краснодар» в главный плей-офф? LIVE
Live
Суперматч в Кубке России! «Спартак» не пустит «Краснодар» в главный плей-офф? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android