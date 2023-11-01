«СКА-Хабаровск» обыграл «Форте» и вышел в 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 1 ноября, состоялся матч 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретились «Форте» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Форте Арена» в Таганроге и завершилась победой команды из Хабаровска со счётом 2:0.

Первый гол в составе гостей забил Дмитрий Стародуб, второй — Саид Алиев. Таким образом, «СКА-Хабаровск» вышел в четвертьфинал Пути регионов.

Напомним, в финале минувшего розыгрыша Кубка России встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. На 32-й минуте встречи нападающий красно-синих Фёдор Чалов открыл счёт в игре, забив гол с пенальти. На 50-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.