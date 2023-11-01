Орещук: если Арсен Захарян вернется в Россию, то в «Зенит»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал малое количество игрового времени у полузащитника Арсена Захаряна в испанском клубе «Реал Сосьедад», в который 20-летний футболист перешёл прошедшим летом из стана бело-голубых.

«Захарян вышел всего на минуту в последнем матче чемпионата Испании с «Райо Вальекано» и на 15 – в Лиге чемпионов с «Бенфикой». Не ошибся ли он клубом? Конечно, не ошибся. Когда есть такая возможность, нужно уезжать и доказывать. Он поехал в клуб, который в данный момент один из лидеров чемпионата Испании. Никто ему не гарантировал место в основе, но тем сильнее будет футболист, если докажет. Это нормальная история.

Ехать абы куда тоже смысла не было. Там были у него обычные предложения и уезжать в маленький клуб? Во-первых, Арсен недешевый футболист, за него надо было платить, ну и развитие. Ну не получится сейчас у него, образно, в «Реал Сосьедаде» – отдадут на год в аренду. Окрепнет в каком-нибудь «Леванте», «Жироне» или еще где-нибудь. Там наиграется и вернется еще сильнее. Нет, все правильно сделал, молодец.

Если Захарян будет мало играть в «Реал Сосьедаде», ждать ли его аренды зимой? Зимой, наверное, нет. А вот в следующем году, наверное, да. Удивит ли меня его возвращение в «Динамо», уже в новом качестве? Я думаю, он не вернется. Зачем было уезжать, чтобы вернуться в «Динамо»? Нет. Я думаю, что если вернется, то в «Зенит».

Почему именно в «Зенит»? Всех сильных футболистов «Зенит» выкупает, забирает к себе, поэтому только Захарян выйдет на рынок, то я даже не сомневаюсь, что он будет в «Зените». Процент этого мизерный. Если вернется, то лет через десять, наверное. А что будет через десять лет, никто не знает.

Сейчас в ближайшее время точно Захарян никуда возвращаться не собирается. Зачем ему было уезжать в Европу, чтобы вернуться в Россию? Он будет строить свою карьеру именно в Европе, я в этом даже не сомневаюсь. А через десять лет, может быть, и в «Динамо» вернется. Кто его знает, может «Динамо» будет лидером РПЛ через десять лет», — приводит слова Орещука «Спорт день за днём».