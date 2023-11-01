Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Удинезе — Кальяри. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: защитник «Торпедо» Жодино Глущенков зимой перейдёт в «Пари НН»

Источник: защитник «Торпедо» Жодино Глущенков зимой перейдёт в «Пари НН»
Комментарии

23-летний центральный защитник белорусского «Торпедо» из Жодино Кирилл Глущенков перейдёт в «Пари Нижний Новгород» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Глущенков зимой бесплатно покинет «Торпедо», так как у него заканчивается контракт, и подпишет соглашение с «Пари НН». В борьбе за Глущенкова нижегородцы опередили «Урал». С Кириллом подпишут контракт сроком на четыре года. Он будет получать зарплату в размере около 800 тысяч рублей в месяц с ростом в зависимости от количества сыгранных матчей.

Кирилл — воспитанник ставропольского футбола. Глущенков занимался в «Чертаново» и «Динамо», пробовался в «Факеле», после уехал в Беларусь. Закрепился в «Ислочи», откуда попал в «Торпедо». С начала года Кирилл пять раз попадал в сборную тура чемпионата, а также выиграл Кубок страны, обыграв БАТЭ. У 23-летнего игрока российский паспорт.

Материалы по теме
Видео
«Динамо» анонсировало кубковую игру с «Пари НН» в стиле Хэллоуина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android