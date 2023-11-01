«Факел» рассказал о ситуации с газоном на стадионе после критики от «Спартака» и Абаскаля

Футбольный клуб «Факел» рассказал, как обстоят дела с газоном на стадионе в данный момент, а также, какие были проведены работы по улучшению его состояния. Напомним, в субботу, 28 октября, воронежцы на своём поле обыграли «Спартак» в матче 13‑го тура со счётом 2:0. После игры футболисты и тренер красно‑белых Гильермо Абаскаль раскритиковали качество поля на стадионе в Воронеже.

«Уважаемые болельщики, наши агрономы вышли устранять негативные последствия аномальной погоды сразу после матча со «Спартаком». В рамках плановой подготовки к игре с ЦСКА они провели работы на поле Центрального стадиона профсоюзов – оно подсушено, прикатано, также организованы необходимые агротехнические мероприятия. Так газон выглядел вчера. Благодарим команду агрономов за профессиональную и оперативную работу!» — говорится в соответствующем посте «Факела» в телеграм-канале.

Также воронежский клуб опубликовал свежие фотографии газона стадиона.

Газон поля ФК «Факел» Фото: ФК «Факел»

Газон поля ФК «Факел» Фото: ФК «Факел»

Напомним, «Факел» должен принять ЦСКА в матче 15‑го тура МИР РПЛ 11 ноября. В субботу воронежцы на своём поле обыграли «Спартак» в матче 13‑го тура со счётом 2:0. После игры футболисты и тренер красно‑белых раскритиковали качество поля на стадионе в Воронеже. Ранее появилась информация, что 1 ноября в Воронеж поедет комиссия для проверки состояния газона.