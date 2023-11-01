Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Удинезе — Кальяри. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ассистент Клоппа Лейндерс — о Диасе: молимся и надеемся, что всё закончится хорошо

Ассистент Клоппа Лейндерс — о Диасе: молимся и надеемся, что всё закончится хорошо
Комментарии

Помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Пепейн Лейндерс высказался о нападающем команды Луисе Диасе, чьи родители были похищены в Колумбии.

«Вы знаете Лучо, он невероятный игрок. Мы знали это, когда приглашали его, теперь это знает Англия и весь мир. Мы заботимся о нём. Многое зависит не от нас, но это вполне нормально. Мы надеемся, что местные власти смогут найти его отца. Не моё дело сидеть здесь и рассказывать миру, что мы делаем для Лучо. Полагаю, мы поступаем правильно по отношению к нему. Вся команда его поддерживает. Все наши болельщики поддерживают его. Наш девиз — You'll Never Walk Alone. Давайте просто молиться и надеяться, что всё вернётся на круги своя как можно быстрее», — приводит слова Лейндерса официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что в Колумбии были похищены родители Диаса. Мать футболиста нашли, а вот поиски отца продолжаются до сих пор.

Материалы по теме
Ассистент Клоппа Лейндерс — о Гравенберхе: теперь мы видим Райана из «Аякса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android