Ассистент Клоппа Лейндерс — о Диасе: молимся и надеемся, что всё закончится хорошо

Помощник главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Пепейн Лейндерс высказался о нападающем команды Луисе Диасе, чьи родители были похищены в Колумбии.

«Вы знаете Лучо, он невероятный игрок. Мы знали это, когда приглашали его, теперь это знает Англия и весь мир. Мы заботимся о нём. Многое зависит не от нас, но это вполне нормально. Мы надеемся, что местные власти смогут найти его отца. Не моё дело сидеть здесь и рассказывать миру, что мы делаем для Лучо. Полагаю, мы поступаем правильно по отношению к нему. Вся команда его поддерживает. Все наши болельщики поддерживают его. Наш девиз — You'll Never Walk Alone. Давайте просто молиться и надеяться, что всё вернётся на круги своя как можно быстрее», — приводит слова Лейндерса официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что в Колумбии были похищены родители Диаса. Мать футболиста нашли, а вот поиски отца продолжаются до сих пор.