Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Удинезе — Кальяри. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Пари НН» прокомментировали информацию о переходе Глущенкова из «Торпедо» Жодино

В «Пари НН» прокомментировали информацию о переходе Глущенкова из «Торпедо» Жодино
Комментарии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о том, что нижегородцы в зимнее трансферное окно подпишут 23-летнего центрального защитника белорусского «Торпедо» из Жодино Кирилла Глущенкова.

«Пока информация о переходе Глущенкова в «Пари НН» не имеет под собой официального подтверждения. Давайте дождёмся официальной позиции клуба — мы её в ближайшее время сформулируем», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее появилась информация, что 23-летний центральный защитник белорусского «Торпедо» из Жодино Кирилл Глущенков перейдёт в «Пари Нижний Новгород» в зимнее трансферное окно. Глущенков зимой бесплатно покинет «Торпедо», так как у него заканчивается контракт, и подпишет соглашение с «Пари НН». В борьбе за Глущенкова нижегородцы опередили «Урал». С Кириллом подпишут контракт сроком на четыре года.

Материалы по теме
Источник: защитник «Торпедо» Жодино Глущенков зимой перейдёт в «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android