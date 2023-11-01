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Генеральный директор «Пари НН» рассказал о трансферной стратегии клуба

Генеральный директор «Пари НН» рассказал о трансферной стратегии клуба
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Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о трансферной стратегии нижегородского клуба. По его словам, трансферы «Пари НН» будут направлены на укрепление позиций клуба в верхней части турнирной таблицы РПЛ.

«Мы сегодня очень активны на трансферном рынке. Мы разработали стратегию, которая не про оглядывание на стыковые матчи, а про рост в верхней части таблицы. Очень активно работать будем в зимнее окно. По итогам летнего окна у нас 16 новых футболистов. Но и будем следить на положительным балансом, чтобы показывать определённую финансовую стабильность внутри клуба», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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