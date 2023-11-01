Генсек РФС: есть идеи создать пару клубных турниров с участием стран БРИКС

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал, что в организации обсуждаются идеи проведения создания новых клубных турниров по пляжному футболу, в которых будут участвовать команды из стран БРИКС.

«Есть идеи, особенно в рамках пляжного футбола, пересобрать клубные соревнования и создать пару международных турниров, куда будут входить в том числе страны БРИКС», — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Напомним, БРИКС — межгосударственное объединение, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Предполагается, что с 1 января 2024 года к организации присоединятся Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и ОАЭ.

Ранее Митрофанов рассказал, что сборная России обсуждает возможность проведения летом 2024 года в Казани товарищеских матчей в рамках Игр БРИКС.