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Стало известно, на каком футболисте в РПЛ фолят чаще всего

Стало известно, на каком футболисте в РПЛ фолят чаще всего
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Нападающий «Кранодара» Джон Кордоба — футболист, на котором чаще всего фолят в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. За прошедшие 13 туров чемпионата страны на колумбийском форварде нарушили правила 33 раза, информирует телеграм-канал «Рустат».

Второе место делят сразу два футболиста — Фернандо Костанца из «Крыльев Советов» и Клаудиньо из «Зенита». На них соперники нарушали правила по 29 раз.

Напомним, «Краснодар» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. «Быки» набрали 28 очков в 13 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ. Ближайшего преследователя в лице «Зенита» команда опережает на два очка. Накануне «Краснодар» потерпел своё первое поражение в чемпионате — команда уступила ЦСКА со счётом 0:1.

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