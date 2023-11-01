«Родина» разгромила «Черноморец» и вышла в 1/4 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 1 ноября, прошёл матч 1/8 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между московской «Родиной» и новороссийским «Черноморцем». Команды играли на стадионе «Академия Спартак имени Ф. Черенкова — поле №4» в Москве. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Георгием Карповичем (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по московскому времени. «Родина» одержала разгромную победу и прошла в следующий раунд Кубка.

В середине первого тайма, на 26-й минуте, Илья Камышев открыл счёт в матче, выведя «Родину» вперёд. Под конец первой половины встречи, на 45-й минуте, Владислав Самко удвоил преимущество «Родины». В начале второго тайма Амур Калмыков забил третий гол московской команды в матче, установив окончательный счёт встречи — 3:0, разгромная победа «Родины».

Напомним, в финале минувшего розыгрыша Кубка России встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. На 32-й минуте встречи нападающий красно-синих Фёдор Чалов открыл счёт в игре, забив гол с пенальти. На 50-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.