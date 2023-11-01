Широков: «Спартак» решил задачу в Кубке, но обыграть «Краснодар» будет принципиально

Бывший футболист московского «Спартака» и «Краснодара» Роман Широков поделился ожиданиями от очной встречи между этими командами. Матч пройдёт в рамках 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Спартак» играет дома, шансы по идее выше. Это хорошая команда, которая играет после поражения. Надо попытаться реабилитироваться перед своими болельщиками. «Спартак» — лидер в своей группе. Задачу они решили, но обыграть «Краснодар» для них будет принципиально. Не знаю, как может сыграть с составом Абаскаль. Как посчитает, так и сыграет. Он же видит игроков постоянно. Это с вашей точки зрения эксперименты, а с его — игроки, которые на данный момент максимально готовы», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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