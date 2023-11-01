Даниэл Карвальо высказался о своём участии в матче легенд ЦСКА и «Локомотива»

Бывший бразильский полузащитник ЦСКА Даниэл Карвальо высказался о своём участии в матче легенд ЦСКА и «Локомотива», который пройдёт 19 ноября.

«Мы контактировали по этому поводу. Теперь нам осталось только получить подтверждение, которого пока не было», — приводит слова Карвальо Sport24.

Ранее в 2023 году РФС уже организовал следующие ретроматчи: «Спартак» (Москва) — сборная мира (2:1), «Зенит» (Санкт-Петербург) — сборная России (1:1), сборная России — сборная Африки (4:3) и «Динамо» (Сталинград) – «Спартак» (0:2). В 2022 году состоялись две игры с участием легенд «Спартака» и «Зенита» (0:2 и 2:1).

Напомним, в марте бразильский игрок посетил Москву, где сыграл за ЦСКА в товарищеском матче с 2DROTS (1:2).