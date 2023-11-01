Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Удинезе — Кальяри. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Локомотив» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Комментарии

Сегодня, 1 ноября, состоится встреча 6-го тура группы В Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином». Матч пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Верой Опейкиной из Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B
01 ноября 2023, среда. 18:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Локомотив»: Гилерме, Фассон, Кузьмичёв, Тикнизян, Самошников, Марадишвили, Миранчук, Куликов, Рыбчинский, Сарвели, Сулейманов.

«Рубин»: Шамов, Рожков, Грицаенко, Ашурматов, Сорокин, Апшацев, Рахмоналиев, Ломовицкий, Ранджелович, Кузнецов, Фамейе.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» набрал 10 очков и располагается на первом месте группы B. «Рубин», проведя аналогичное количество игр, набрал четыре очка и занимает четвёртое место в таблице, потеряв шансы выйти из группы.

Материалы по теме
Суперматч в Кубке России! «Спартак» не пустит «Краснодар» в главный плей-офф? LIVE
Live
Суперматч в Кубке России! «Спартак» не пустит «Краснодар» в главный плей-офф? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android