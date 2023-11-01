Дьяков: «Спартаку» надо реабилитироваться за очень блёклую игру с «Факелом»

Экс-защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков заявил, что «Спартаку» надо реабилитироваться в Фонбет Кубке России с «Краснодаром» за очень блёклую игру с «Факелом» (0:2).

«Спартак» на этом этапе Кубка турнирные задачи решил — из группы они вышли с первого места. По сути, для них матч турнирной ценности не имеет. «Краснодару» же нужна победа. Но «Спартаку» надо реабилитироваться за очень блёклую игру с «Факелом», потому что это был ужас. Поле там было ужасное, команды в равных условиях, но на таком поле выходит морально-волевой фактор. Обидно, что «Спартак» его не проявил. Не знаю, что в голове сейчас у Абаскаля — выпустить резерв или попробовать тех, кто сидит на замене. Дней до чемпионата много, можно и основным сыграть, но посмотрим. Всё равно дома важно победить при своих болельщиках. Победа лишней никогда не будет, только придаст положительных сил и эмоций», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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