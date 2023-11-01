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«Сочи» — «Факел»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Сочи» — «Факел»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 1 ноября, в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся «Сочи» и «Факел». Игра группы A пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Ассистенты судьи — Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Fonbet Кубок России . Группа A
01 ноября 2023, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Перерыв
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Бурмистров – 29'     2:0 Маргасов – 42'    

Стартовые составы:

«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Литвинов, Дркушич, Маргасов, Батырев, Нобоа, Медведев, Крамарич, Бурмистров, Джорджевич.

«Факел»: Гудиев, Черов, Мендель, Суслов, Калинин, Ивлев, Селе, Моцпан, Яколиш, Долгов, Максимов.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Сочи» набрал пять очков и располагается на последнем месте группы A. «Факел» за аналогичное количество игр набрал шесть очков и занимает третье место в таблице.

Ранее, в июле, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Сочи» обыграл «Факел» со счётом 3:1.

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