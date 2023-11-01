Беллингем: Месси — один из лучших в истории. Именно поэтому у него восемь «Золотых мячей»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высказался о завоевании форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси восьмого в карьере «Золотого мяча».

«Лео — невероятный игрок, именно поэтому у него восемь наград. Месси безоговорочно один из лучших футболистов в истории.

Он выиграл этот приз не только благодаря своей игре и победе на чемпионате мира, но и благодаря упорной работе на тренировках, которую он проделывает ежедневно», – приводит слова Беллингема Sport.es.

Никто не выигрывал «Золотой мяч» чаще, чем Месси. Аргентинский форвард получал престижную награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

Напомним, в прошлом году Лионель Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 2022 года, который проходил в Катаре. Футболист отыграл полностью семь матчей турнира, где забил семь мячей, отметившись дублем в финале, и отдал три голевые передачи.