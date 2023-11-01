Чернышов: «Спартаку» нужно показать положительный результат с «Краснодаром»

Бывший защитник «Спартака» Андрей Чернышов рассказал об ожиданиях от матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором красно-белые дома сыграют с «Краснодаром». Встреча состоится в среду, 1 ноября. Начало игры – в 20:45 мск.

«Встречаются фавориты нашего чемпионата, команды, которые борются за самые высокие места. «Краснодар» вообще сейчас лидер РПЛ. Многие говорят о том, что впервые за долгое время у «Краснодара» команда, которая может победить в чемпионате. «Спартак» в любом турнире всегда является фаворитом — Кубок, Суперкубок или чемпионат.

Этот матч вызывает интерес. Перед игрой есть несколько моментов — «Краснодар» проиграл ЦСКА и потерял очки. До этого в Калининграде сыграли вничью. «Спартак» оступился в Воронеже. Команды приходят раненые к этому матчу и хотят реабилитироваться перед своими болельщиками, показать красивый футбол и добиться положительного результата. «Спартак» решил свою задачу в Кубке, но после поражения в Воронеже болельщики ждут положительного результата. Если бы команда одержала там победу, можно было бы поэкспериментировать, сказать, что даём шанс тем, у кого не было много игровой практики. Сейчас ситуация иная — нужно показать положительный результат. Если в этом матче не будет положительного результата, разговор может быть серьёзным по отношению к игрокам и тренерскому штабу.

Ждём от лидера интересного и качественного футбола. Надеемся, что команды нас не разочаруют и покажут хороший футбол. Победит пусть сильнейший, кто для этого сделает больше в матче», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.