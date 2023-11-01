«Буньоль» — «Реал Сосьедад»: текстовая трансляция матча Кубка Испании начнётся в 20:30 мск
Поделиться
Сегодня, 1 ноября, в матче первого раунда Кубка Испании встретятся «Буньоль» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Им. Бельтрана Багена» в Валенсии, Испания. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, за «Реал Сосьедад» выступает российский полузащитник Арсен Захарян.
Кубок Испании . 1-й раунд
01 ноября 2023, среда. 20:30 МСК
Буньоль
Валенсия
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ранее «Буньоль» в Кубке Испании на выезде обыграл «Сеуту» со счётом 3:0. Для «Реала Сосьедад» эта первая кубковая игра. Бело-голубые на данный момент после 11 сыгранных матчей в испанской Ла Лиге располагаются на пятой строчке с 19 очками. Кроме этого, «бланкильос» успешно выступают в Лиге чемпионов, где после трёх проведённых матчей находятся на первой строчке группы D c семью очками.
Комментарии
- 1 ноября 2023
-
19:18
-
19:17
-
19:13
-
19:11
-
19:07
-
19:03
-
19:02
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:30
-
18:30
-
18:23
-
18:15
-
18:14
-
18:08
-
18:05
-
17:59
-
17:56
-
17:45
-
17:45
-
17:40
-
17:35
-
17:34
-
17:25
-
17:20
-
17:15
-
16:58
-
16:53
-
16:50
-
16:45
-
16:43
-
16:41
-
16:37
-
16:25
Партнерский контент