Точилин — о матче Кубка с «Факелом»: для нас это маленький финал. Нужна только победа

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин рассказал о важности матча с «Факелом» в Фонбет Кубке России. Встреча 6‑го тура группового этапа Пути РПЛ пройдет на стадионе «Фишт» и начнётся в среду, 1 ноября, в 18:30 мск.

«Для нас это маленький финал, мы настраиваемся на победу, потому что только она даёт нам проход в следующую стадию. Отсюда и наш настрой, выбор состава. Всё остальное покажет игра. Конкретно на этот матч это оптимальный состав. Дальше будем исходить из игры. Отсутствие побед давит на нас, на ребят, но футбол хорош тем, что у тебя есть конкретный матч, выигрывай, и будет совершенно другой настрой. Будем надеяться, что для нас всё сложится удачно», — приводит слова Точилина «Матч ТВ».

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Сочи» набрал пять очков и располагается на последнем месте группы A. «Факел» за аналогичное количество игр набрал шесть очков и занимает третье место в таблице.

Ранее, в июле, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Сочи» обыграл «Факел» со счётом 3:1.