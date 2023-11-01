«Сочи» — «Факел»: хозяева вышли вперёд в середине первого тайма

В эти минуты в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Сочи» и «Факел». Игра группы A проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. Ассистенты судьи — Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 28-й минуте сочинцы вышли вперёд. Голом отметился нападающий Никита Бурмистров — 1:0.
После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Сочи» набрал пять очков и располагается на последнем месте группы A. «Факел» за аналогичное количество игр набрал шесть очков и занимает третье место в таблице.
Ранее, в июле, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Сочи» обыграл «Факел» со счётом 3:1.
- 1 ноября 2023
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