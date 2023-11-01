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«Сочи» — «Факел»: хозяева вышли вперёд в середине первого тайма

«Сочи» — «Факел»: хозяева вышли вперёд в середине первого тайма
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В эти минуты в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются «Сочи» и «Факел». Игра группы A проходит на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток судьи прозвучал в 18:30 мск. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Кукуляк. Ассистенты судьи — Игорь Князев, Михаил Иванов; резервный судья – Анатолий Жабченко. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа A
01 ноября 2023, среда. 18:30 МСК
Сочи
Сочи
Перерыв
2 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Бурмистров – 29'     2:0 Маргасов – 42'    

На 28-й минуте сочинцы вышли вперёд. Голом отметился нападающий Никита Бурмистров — 1:0.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Сочи» набрал пять очков и располагается на последнем месте группы A. «Факел» за аналогичное количество игр набрал шесть очков и занимает третье место в таблице.

Ранее, в июле, команды уже встречались в матче группового этапа Кубка России сезона-2023/2024. В той встрече «Сочи» обыграл «Факел» со счётом 3:1.

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